AKP'li vekil aday adayından skandal adaylık açıklaması

Odatv- 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen Ateş bu kararını ise dini kullanarak takipçilerine duyurdu. Aday adaylığı açıklamasını Kudüs’te Mescid-i Aksa’da video çekerek yapan Ateş, “desteklerinizi bekliyorum” dedi.