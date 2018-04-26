26 Nisan 2018 23:01

AKP'li vekil aday adayından skandal adaylık açıklaması

AKP'li vekil aday adayından skandal adaylık açıklaması
Manisa Salihli'deki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, AKP’den aday adaylığını açıklayarak istifa kararı aldı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Odatv- 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen Ateş bu kararını ise dini kullanarak takipçilerine duyurdu. Aday adaylığı açıklamasını Kudüs’te Mescid-i Aksa’da video çekerek yapan Ateş, “desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Çok Okunanlar

Siyaset