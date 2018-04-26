Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım "Abdullah Gül aday olursa itibarını yitirir" diyerek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"(Çatı adaylık iddiaları) Bu bir projeydi. Çatı aday proje görüldüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır. Çatı aday çok bilinmeyenli bir denklem. Elde kaldı" dedi."