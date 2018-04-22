Ahmet Hakan'dan CHP için 3 isim

Parti kulislerinde İlhan Kesici, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin isimlerinin konuşulduğunu belirten gazeteci Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:

"CHP’nin masasında şu üç formül var"

İLK ADAY İLHAN KESİCİ

CHP'de ilk formülün İlhan Kesici olduğunu belirten Hakan, Kesici'nin öne çıkmasındaki argümanların "Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili... Ekonomiden anlıyor. Sağ kesimle bağı var. Sivas ellerinde sazı çalınıyor. Halk dilini iyi biliyor.Belirli bir sempati uyandırabilir." olduğunu yazdı.

MERAL AKŞENER SESLERİ

CHP'de öne çıkan ikinci ismin İYİ Parti Meral Akşener olduğunu açıkayan Hakan, Akşener için "İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir. Ülkücü bir geçmişi var. Atatürkçülüğü tartışılmaz. CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir. AK Parti tabanına itici gelmez. İddialı ve iddiacı..." ifadelerini kullandı.

'MUHARREM İNCE MEYDANLARI COŞTURUR'

Muharrem İnce isminin de kulislerde öne çıktığının altını çizen Hakan, İnce'nin meydanları coşturabileceğini belirterek "Popülizm yapma kapasitesi fevkalade. Polemik yapma kapasitesi fazla. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir. Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor. Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder." ifadelerine yer verdi.

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