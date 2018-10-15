Haber Global'den ayrılan isim hangi kanalla anlaştı?

Türkiye'nin yeni haber kanalı Haber Global ile yollarını ayıran ismin yeni adresi belli oldu.

Azerbaycan sermayesi ile Türkiye’de yayına giren yeni haber kanalı Haber Global’den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Haber Global'de haber yönetmeni olarak görev yapan Alper Tomakin kanalla yollarını ayırarak yayına geçmek için gün sayan Cengiz Özdemir yönetimindeki ekonomi kanalı Ekotürk ile anlaştı.

Alperen Tomakin kimdir?

Mart 2011'de Habertürk TV'den A Haber'e kuruluş aşamasında transfer olan Alperen Tomakin kanalda haber bültenleri ve haber programlarının tamamında yönetmenlik yaptı.

2015 yılında önce Atv ana haber, ardından 2015-2016 sezonunda Melih Altınok ile 2016-2017 sezonunda ise Nihan Günay ile Kahvaltı Haberleri'nin yönetmenliğini üstlendi.

Atv'de hafta sonu Ana Haber'in yönetmenliği, hafta içi ise A Haber, A Spor ve A News yayınlarında yönetmen olarak görev aldı.

Tomakin Haber Global'den önce TRT 1'de yayınlanan "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programının yönetmenliğini yapıyordu.