Reuters'ten Suudi gazeteci ile ilgili flaş iddia!

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Reuters’in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 5 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürüldü ve cesedi buradan çıkarıldı.

Yetkililerden biri, “Türk polisinin ilk değerlendirmesine göre, Kaşıkçı İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürüldü. Cinayetin önceden tasarlandığına ve cesedin konsolosluk binası dışına taşındığına inanıyoruz” dedi. Türk yetkililer, cinayetin nasıl işlenmiş olabileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Geçtiğimiz gün Reuters’a konuşan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu ise, ülkesinin Kaşıkçı’yla ilgili arama çalışmalarına yardım ettiğini belirtmiş ve olası bir ‘adam kaçırma’ konusuyla ilgili konuşmayı reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Salı günü evrak işleriyle ilgili olarak İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına giren Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan o saatten beri haber alınamıyor. Kaşıkçı en son konsolosluk binasına girerken görülmüştü.