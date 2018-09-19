Uykusuz'dan Fatih Altaylı'ya bomba kapak!

3. Havalimanı'nda kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerle ilgili yandaş yazarlar harekete geçmiş, işçi düşmanlığına soyunmuşlardı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, işçilerin eylemlerinin havalimanının açılışına 5 ay kala başladığını vurgulayarak; 'sudan sebeplerle' eylem yaptıklarını yazmıştı.

Ardından hükümete yakın Sabah yazarı Engin Ardıç, "Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında yandaşlara yer verdi.

İŞTE UYKUSUZ'UN BU HAFTAKİ KAPAĞI:

'İşçiler, 'sudan sebeplerden' ayaklandılar'

Yandaşları korku sardı: Yeni bir Gezi mi?