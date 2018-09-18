Star'dan Kanal D'ye Nihat Doğan eleştirisi

Aynı zamanda TRT Haber Koordinatörü olan Star yazarı Mehmet Yeşilkaya, iki küçük kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen şarkıcı Nihat Doğan'la ilgili haberleri nedeniyle Kanal D Ana Haber ve sunucu Buket Aydın'a tepki gösterdi.

Nihat Doğan'ın 18 yaşından küçük iki kız kardeşi 45 dakika evinde zorla alıkoyduğuna dair iddiaları Kanal D Ana Haber'in gündeme getirdiğini belirten Yeşilkaya, bu iddiaların kızların ailesine dayandırıldığını kaydetti. İddialar nedeniyle Nihat Doğan'ın polise ifade verdiğini ve emniyetten savcının talimatıyla serbest bırakıldığını belirten Yeşilkaya, bunun ardından Nihat Doğan'ın Kanal D'yi 'yalan haber' yapmakla suçladığını yazdı.

Nihat Doğan'ın sosyal medya hesaplarından yalan haber yapmakla suçladığı Kanal D'yi eleştirdiği üslubu kabul edilemeyecek olarak nitelendiren Yeşilkaya, "Şimdi madalyonun diğer tarafına bakalım" diyerek, "Nihat’ın Doğan’ın sosyal medyadan yaptığı ipe sapa gelmez suçlamalarına sunucu arkadaşın cevap yetiştirmeye çalışması da bana garip geldi. Kamu yararına habercilik yapılan bir platformda “senli-benli” yanıtlar bence Kanal D ana habere yakışmadı." ifadelerini kullandı.



İşte Mehmet Yeşilkaya'nın "Nihat Doğan vakası" başlıklı bugünkü yazısı:

Birkaç gündür magazin figürü Nihat Doğan’la ilgili ciddi bir iddia konuşuluyor. İddianın sahibi ise Kanal D ana haber. Kanal D ana haber’e göre Nihat Doğan 18 yaşından küçük iki kız kardeşi 45 dakika evinde zorla alıkoydu. İddia kızların ailesine dayandırıldı.

Nihat Doğan, suçlamalar üzerine polise ifade verdi ve emniyetten savcının talimatı ile bırakıldı. Ardından Nihat Doğan bir televizyon kanalına çıkıp iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Yetmedi bir de sosyal medya hesaplarından KABUL EDİLEMEYECEK bir üslupla Kanal D’yi yalan haber yapmakla suçladı. İlerleyen günlerde ise kızların ailesi şikayetini geri aldı. Kanal D’ye göre Nihat Doğan aileyi ikna etti. İddialarla ilgili son durum şimdilik bu. Ancak soruşturma devam ediyor. Son noktayı Türk yargısı koyacak.

Şimdi madalyonun diğer tarafına bakalım. Bu haber böyle mi verilmeliydi?

Kanal D’nin bu iddialarla ilgili hazırladığı haberleri birkaç kez dikkatle izledim. Verilen ilk haber son derece dengeli. İki tarafın da iddialarına yer verilmiş. Hem aileye hem de Nihat Doğan konuşmadığı için avukatına ve menajerine konu sorulmuş ve haber iki tarafın iddiaları üzerinden görülmüş. İddialarla ilgili ikinci gün hazırlanan haberde Nihat Doğan’ın sosyal medyadan yaptığı hakaretlerin öfkesi var. Ve o öfkeyle kaleme alınmış haber. Unutmamak gerekir ki biz habere kişisel duygularımızı karıştıramayız.

Üçüncü gün yapılan haberde ise ailenin şikayetinden vazgeçtiği verilmiş. Haberde özetle Nihat Doğan’ın kızların evine giderek annesi ve babası ile konuştuğu ve ikna ettiği belirtilmiş. Ancak haberde ailenin bu çelişkili davranışı nedense hiç sorgulanmamış. Haberde durumdan bu kadar rahatsız olan ailenin neden Nihat Doğan’la evlerinde görüştüğü sorusunun yanıtı yok. “Bu iş bitmedi” vurgusu yapılmış. Yani haberin dili hafiften tehditkar.

Hele hele “daha fazlasını biliyoruz” tehdidi hiç yakışık almamış. Ne yalan söyleyeyim bu tavır bana eski medyayı hatırlattı. Bir manşetle hükümetlerin devrildiği ya da insanların itibarlarının yerle bir edildiği günlere götürdü beni bu haberin veriliş biçimi.

Bu arada Nihat’ın Doğan’ın sosyal medyadan yaptığı ipe sapa gelmez suçlamalarına sunucu arkadaşın cevap yetiştirmeye çalışması da bana garip geldi. Kamu yararına habercilik yapılan bir platformda “senli-benli” yanıtlar bence Kanal D ana habere yakışmadı.

Son olarak şunu da belirteyim. Yazının başlarında da dile getirdim. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Soruşturma devam ediyor. Nihat Doğan suçlu mu suçsuz mu bilemem. Ona savcı ve hakimler kara versin. Benim hassasiyetim bu iddialar gündeme getirilirken habercilik ilkelerine dikkat edilmesi.