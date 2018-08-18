Akit'ten akıllara zarar çağrı: MİT harekete geçsin

Mehtap Yılmaz'ın CHP'nin Cumburbaşkanı Muharrem İnce için yaptığı çağrı hayrete düşürdü.

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, 24 Haziran'daki çifte seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce için MİT, emniyet ve savcıları göreve çağırdı. Yılmaz seçim kampanyası sürerken İnce'nin "Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 TL olur” dediğini hatırlatarak güvenlik güçlerine "Bilgisini nereden aldığını soracak mısınız?" çağrısı yaptı.

Yılmaz'ın "Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 TL olacak jurnalini nereden aldın Muharrem İnce?" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları yazdı:

Sevgili MİT kardeşler! Sevgili emniyet mensupları! Devletin çok kıymetli savcıları! Ceyar Muharrem’e, “Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 TL olur” bilgisini nereden aldığını soracak mısınız artık?