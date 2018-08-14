Habertürk'te şok ayrılık! Üst düzey isim veda etti...

Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Habertürk Gazetesi’nin kapanmasının ardından başlayan yaprak dökümü sürüyor.

Gazetede kuruluşundan bu yana Fatih Altaylı ile birlikte görev yapan son müdür de ayrıldı.

Habertürk Gazetesi'nde spor müdürlüğü ve köşe yazarlığı görevinde bulunan Halil Özer bugün grupla yollarını ayırdı.

Habertürk Spor Servisi, Özer yönetiminde HTSpor markasını yaratmış, beğenilen spor sayfalarına imza atmıştı. Spor Servisi ayrıca ses getiren özel haberler ve fotoğraflar nedeniyle 9 yılda 80'i aşkın ödülün sahibi olmuştu.

Habertürk ile yollarını ayıran Halil Özer Spor dünyasının çok yakından tanıdığı ve yazıları dikkatle okunan bir isim. 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde spor servisinde mesleğe adım atan Özer 1988'de Şansal Büyüka'nın teklifiyle Milliyet'e transfer olmuştu.

Milliyet'te 2008 yılına kadar Galatasaray muhabiri olarak görev yapan deneyimli isim 2008'de Fatil Altaylı yönetimindeki Habertürk Gazetesi'ne geçti. Özer burada Habertürk Gazetesi Spor Müdürlüğü ve spor yazarlığı görevlerinde bulundu.