TRT'den Saray ittifakına büyük ayrıcalık!

BİRGÜN - RTÜK'te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; Saadet Partisi ve HDP'ye bir saniye bile yer vermedi. İYİ Parti ise TRT ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildi. AKP-MHP ittifakına ise 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrıldı.

Her seçim döneminde olduğu gibi RTÜK, özel televizyon kanalları ve TRT'nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapıp yapmadıklarını YSK adına denetleyecek. Edinilen bilgiye göre RTÜK'te bu konudaki çalışmalar başladı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, seçimlerin erken yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT, haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda cumhurbaşkanı adayını kendisi çıkaran Saadet Partisi ve HDP'ye hiç yer vermedi.

Bu tarihler arasında Millet İttifakı ile vekil seçimine giren ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran İYİ Parti'ye ise sadece 9 dakika 30 saniye yayın ayrıldı.

CHP'YE 3 SAAT 4 DAKİKA, İNCE'YE 27 DAKİKA 20 SANİYE

İYİ Parti için yapılan bu kısa yayın, tek bir günde, cumhurbaşkanı adayı olacağını en başından beri açıklayan Meral Akşener'in Mersin mitingi sırasında canlı olarak yayımlandı

CHP'ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu kapsamda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs'a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.

AKP-MHP İTTİFAKI 'BİRİNCİ'

TRT bu dönemde AKP ile ilgili yayınlara 36 saat ayırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına verilen payın ise 1 saat 40 dakika 2 saniye olduğu görüldü.

Böylece TRT; AKP-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.