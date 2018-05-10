CNN Türk'ten İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek kararı

CUMHURİYET - CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının yorumcuları İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek'in işine son verildi. Hürriyet gazetesinde özel haberlerini yapmaya devam edecek olan Saymaz'ın Hürriyet Web'de yayımlanan ve gündemi değerlendirdiği "Bunu Ben De Söylerim" videolarına da son verildi.

Demirören'e satışının ardından kıyım devam ediyor

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından CNN Türk ve Kanal D'de bir çok gazetecinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alınmıştı.