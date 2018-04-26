Fransa'dan Cumhuriyet davasındaki cezalara tepki

Fransa'dan Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezalara tepki: Gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu da dahil Cumhuriyet gazetesinin 14 çalışanının mahkum edilmesinden endişe duyuyoruz.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada birçok sanığa hapis cezası verilmesi, Fransa yönetimini endişeye sevk etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, bugün düzenlediği basın toplantısında, mahkeme heyetinin Cumhuriyet davasıyla ilgili mahkumiyet kararlarının endişe verici olduğunu belirtti.

Mühll, “Gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu da dahil Cumhuriyet gazetesinin 14 çalışanının mahkum edilmesinden endişe duyuyoruz” dedi. Sputnik’in haberine göre, Mühll, Fransa’nın Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’deki insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet'e verilen cezalar dış basında

Cumhuriyet davasının sonucunda Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında “örgüte yardım” suçlamasından 7 yıl 3 ay 15 gün; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay; Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay; eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay; yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay; Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay; Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9’ar ay hapis cezası verilmişti. 541 gündür tutuklu bulunan Akın Atalay’ın tahliyesine hükmedilmişti.