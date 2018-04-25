İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan’a hapis cezası

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi hakkındaki iddialarına ilişkin yargılandıkları davada "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu cezalar ertelendi