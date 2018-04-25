25 Nisan 2018 14:41

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan’a hapis cezası

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan’a hapis cezası
Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.
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Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi hakkındaki iddialarına ilişkin yargılandıkları davada "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu cezalar ertelendi

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