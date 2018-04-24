Cumhuriyet Davası bugün

Cumhuriyet gazetesi davasının karar duruşması 24 Nisan’da başlıyor. Dava öncesinde Dışarıdaki Gazeteciler duruşmaya çağrı yaptı.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın tutuklu olarak yargılandığı toplam 20 sanıklı Cumhuriyet gazetesi davasının 8’inci duruşması bugün (24 Nisan) başlıyor.

24, 25, 26 ve 27 Nisan günlerinde Silivri’de görülecek olan davanın karar duruşması öncesinde Dışarıdaki Gazeteciler duruşmaya çağrı yaptı.

Dışarıdaki Gazeteciler’in çağrısı, Twitter’dan paylaşılan bir video paylaşıldı.

#HaydiSilivriye sloganıyla yapılan çağrıda, duruşmanın görüleceği yere ulaşım için kaldırılacak otobüslerin bilgileri yer aldı.

Kimler yargılanıyor?

Tutuklular: Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ahmet Kemal Aydoğdu.

Tutuksuz yargılananlar: Cumhuriyet Gazetesi okur temsilcisi Güray Öz, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bülent Utku, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Hakan Kara, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Gazetesi Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Gazetesi’nin muhabiri Ahmet Şık.