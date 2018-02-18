Seren Serengil suçüstü yakalandı

Takvim - Durumu fark eden İpek, güzel şarkıcıyla ilişkisini bitirip Serengil’i takipten çıkardı. Yıllardır küs olduktan sonra barışıp aşk yaşamaya başlayan Seren Serengil ile Yaşar İpek aşkında mutsuz son!

Güzel şarkıcının geçtiğimiz haftalarda 3 gün hapis yattığı günlerde ona destek olan ve "Temmuz'da evleneceğiz" diyen İpek, dün büyük bir şok yaşadı. Yaşar İpek, Seren Serengil'in eski aşkı Özay Bakır'ın instagram'da yaptığı bir yorumu beğendiğini gördü. Serengil'in halen eski sevgilisinin profilinde gezindiğini görünce sinirlenen İpek, güzel şarkıcıyla olan fotoğraflarını silip onu takipten çıkardı. Seren Serengil de İpek'i takipten çıkardı ama fotoğraflarına kıyamadı.