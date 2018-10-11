Berkay’ın eşinden flaş Arda Turan açıklaması!

Futbolcu Arda Turan bir mekanda, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık etmiş, ardından kavga çıkmıştı. Hastanelik olan Berkay'ın burnunda 15 tane kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.
Özlem Ada Şahin resmi Instagram adresinden Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin açıklama yaptı. Arda Turan, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’e askıntılık yapmış, Berkay’ın ‘Seninle erkek erkeğe konuşalım’ demesi üzerine ünlü şarkıcıya saldırarak burnunu kırmıştı. Özlem Ada-Berkay Şahin çifti, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını kamuoyuna bildirdi.