İstanbullu Gelin setinde başlayan büyük aşk bitti!

Önceki yıl dizinin hazırlık aşamasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan iki genç oyuncunun kıskançlık yüzünden yollarını ayırdığı konuşuluyordu.

İstanbullu Gelin dizisinden sezon finali öncesi ayrılıp Meleklerin Aşkı projesinde başrol oynamaya başlayan Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu'nun ayrılık haberlerine rağmen birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam etmeleri ve beraber fotoğraflarını silmemeleri ise dikkat çekmişti. Bu durum yeniden barışma ihtimalini akıllara getirmişti.

Ancak şu günlerde Bomonti'de açtığı "Hira Bale" adlı okuluyla ilgilenen Hira Koyuncuoğlu'ndan ilk hamle geldi ve Berkay Hardal'ı takipten çıkarıp beraber fotoğraflarını da sildi. Koyuncuoğlu'ndan kısa süre sonra ise bu kez Berkay Hardal eski aşkına ait tüm izleri sildi.