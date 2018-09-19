Yonca Evcimik'in eski fotoğrafı olay oldu

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar öncesine ait fotoğrafı, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ünlü şarkıcının hayranları, Yonca Evcimik'i tanımakta güçlük çekti.

"BU EVRİM DEĞİL RESMEN DEVRİM"

Sosyal medyada çok konuşulan Evcimik'in hayranları da sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, "Bu evrim değil resmen devrim." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise Yonca Evcimik'i eleştirenlere sert çıkarak, "Yonca Evcimik'i, eleştirenler acaba siz küçükken neye benziyordunuz. Gelip burada eleştirmek kolay, bir de siz atın bakalım eski fotoğraflarınızı sizleri görelim." yorumunu yaptı.