Emmy Ödülleri'nde kim ne giydi?

Bu yıl 70'incisi verilen Emmy Ödülleri'nde tören öncesi ünlüler kırmızı halıda yürüdü. İşte kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışı...
JESSICA BIEL & JUSTIN TIMBERLAKE
Emmy Ödülleri'nde kim ne giydi?

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