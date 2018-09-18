Pelin Akil ile Anıl Altan ayrılıyor mu? Akil'den açıklama

Oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'ın geçen gün Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde gittikleri bir kafede kavga ettiklerine dair çıkan haber sosyal medyada günün olayı oldu.

teve2'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, Pelin Akil ve Anıl Altan, Bağdat Caddesi'nde bir kafede bilinmeyen nedenle tartıştı.

'SUS ARTIK KONUŞMA'

Pelin Akil'in Anıl Altan'a, 'Sus artık konuşma' diye bağırdığı, Anıl Altan'ın da Akil'e ' Sakin ol, her şey geçecek' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

MASAYI TERK ETTİ

Kavganın ardından masayı ağlayarak terk eden Pelin Akil'in ardından, Anıl Altan yarım saat masada tek başına oturduğu iddia edildi.

PELİN AKİL'DEN YALANLAMA

Bu haberi Instastory'den paylaşan ve bir yalanlama metni yayınlayan Pelin Akil şu ifadelere yer verdi:

''Böyle bir şey olmadı, tüm sevenler ayaklanmış üzülmüş. Ben de düzeltme yapayım içinizi rahatlatayım dedim. Hatice Pelin, rahmetli anneannemle fotoğraflarımızı koymuş sayfasına, duygulanıp kimseye göstermeden ağlamaya çalışmıştım. Ama gören casuslar olup üzerine yanlış haber çıkarmışlar. Yoksa mekanı terk etmek, Anıl’la ayrılmak gibi bir şey söz konusu değil!''