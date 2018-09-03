3 Eylül 2018 19:00

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı Dipsiz Kuyum, Youtube'da 500 bin kez izlendi. Şarkının sözlerini merak edenler Google üzerinden Dipsiz Kuyum şarkı sözleri araması yapmaya başladı ve Dipsiz Kuyum trend oldu.
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Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı sosyal medyayı salladı. Genç şarkıcının, "Dipsiz Kuyum" parçasına sosyal medyada pek çok yorum yaptı. Kimi klibi ve şarkıyı beğenirken, kimi de eleştirdi.

Aleyna Tilki: Baba olacağımAleyna Tilki: Baba olacağım

DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin
Geldin dağıttın gittin
Ben her gün kokunu öperdim
Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez
Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun
Kırılan hayallerimin başrolü oldun
Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum
Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

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