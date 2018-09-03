Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı sosyal medyayı salladı. Genç şarkıcının, "Dipsiz Kuyum" parçasına sosyal medyada pek çok yorum yaptı. Kimi klibi ve şarkıyı beğenirken, kimi de eleştirdi.
DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ
Misafir çocuğu gibiydin
Geldin dağıttın gittin
Ben her gün kokunu öperdim
Yazıp sustuğum sendin
Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez
Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez
Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun
Kırılan hayallerimin başrolü oldun
Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum
Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?