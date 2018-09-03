Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı Dipsiz Kuyum, Youtube'da 500 bin kez izlendi. Şarkının sözlerini merak edenler Google üzerinden Dipsiz Kuyum şarkı sözleri araması yapmaya başladı ve Dipsiz Kuyum trend oldu.

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı sosyal medyayı salladı. Genç şarkıcının, "Dipsiz Kuyum" parçasına sosyal medyada pek çok yorum yaptı. Kimi klibi ve şarkıyı beğenirken, kimi de eleştirdi.

Aleyna Tilki: Baba olacağım

DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin

Geldin dağıttın gittin

Ben her gün kokunu öperdim

Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez

Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun

Kırılan hayallerimin başrolü oldun

Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum

Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?