DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın mafyaya, 'Kulağını çeker misiniz' sözleriyle şikayet ettiği iddia edilen Arto, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

Sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet eden ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade verdi. Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek ‘Kulağını çeker misiniz’ demiş ancak bu kişi, isteğini yerine getirmemişti.

ARTO’DAN AĞIR İFADELER

Kerimcan Durmaz’ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine, Arto sosyal medya hesabından Kerimcan Durmaz için ağır ifadeler kullandı. Arto, Kerimcan Durmaz’ı hedef alan paylaşımında şunları söyledi; “Sen nasıl kuduz, azmış, iğrenç, müptezel bir köpekmişsin diyeceğim ama hayvanlara hakaret etmiş olacağım. Amerika’dayım, dönünce tabi hesabını ödeyeceksin adalete”