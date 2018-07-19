Ceceli davasına pedagoglar dahil oluyor

BÜLENT İPEK/HABERTÜRK- Mustafa Ceceli, geçen yıl boşandığı Sinem Gedik’ten oğlunun velayetini almak için mahkemeye sunduğu eski eşiyle İntizar’ın yatak odası görüntülerinin sızması nedeniyle geçen haftanın en çok konuşulan adamı olmuştu.

Peş peşe yapılan açıklamalar, İntizar’ın yapım şirketinden kovulması, Mustafa Ceceli’nin farklı cinsel yönelimlere düşmanlıkla suçlanması, eski eşten intikam için oğlunun geleceğini karartmakla itham edilmesi ve haberin bir çok yönü haftaya damga vurmuş, en çok okunan, en çok yorumlanan, sokakta en çok konuşulan konu haline gelmişti.

3 Temmuz günü Ceceli’in elindeki yatak odası görüntüleriyle oğlunun velayetini almak, nafakanın ve diğer boşanma tazminatlarının yeniden düzenlenmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmasıyla başlayan dava sürecinde mahkeme bilirkişiyi işaret etti.

Mustafa Ceceli’nin, eski eşinin ilişkisinin oğlunun psikolojisini etkilediği iddiasını araştırmak için sosyal hizmetler görevlileri devreye girdi. Buna göre çiftin oğulları pedagoglar tarafından sorgulanacak, iddia araştırılarak mahkemeye bir rapor sunulacak. Aynı şekilde sosyal hizmetler görevlileri Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik ile de görüşerek mahkemenin çocuk için en doğru kararı vermesine yardımcı olmak için araştırma yapacak.