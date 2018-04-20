Olaylı derbi Müge Anlı ve Esra Erol'u birbirine düşürdü

Çıkan olaylar nedeniyle tatil olan derbide Beşiktaşılı futbolcuları suçlayan Müge Anlı'ya cevap veren Esra Erol, "Her kim olursa olsun taraftarın futbolcuya küfür etme hakkı olamaz" dedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylar ekranların sevilen sunucularından Müge Anlı ve Esra Erol'u birbirine düşürdü

MÜGE ANLI BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARI SUÇLADI

Müge Anlı olaylı derbi hakkında yaptığı yorumda Beşiktaşlı futbolcuları suçlayarak "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL'DAN CEVAP GELDİ

Müge Anlı'ya cevap koyu bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen Esra Erol'dan geldi. Her ne olursa olsun taraftarın futbolculara küfür etme hakkı olmadığını vurgulayan Erol, "Onların da duyguları var! Bir futbolcunun ölmüş annesine küfür etmek bizim geleneğimizde yoktur" dedi.