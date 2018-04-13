Zülfü Livaneli'nin romanı çalındı!

Zülfü Livaneli’nin “Kardeşimin Hikâyesi” adlı romanının, “Kıyamet Çiçeği” adıyla Nurşen Karayanız imzasıyla çalındığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı İhsan Yılmaz, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. “Bir kitabın çok satması için ne yapmak gerekir diye sorsalar, asla aklıma gelmeyecek bir cevapla karşılaştım bu hafta. Basitmiş meğer. Alırsınız çok satan bir romanı, kapağını, içindeki kahramanların isimlerini değiştirip bir-iki cümle de eklediniz mi tamamdır” diye yazan İhsan Yılmaz, Zülfü Livaneli’nin “Kardeşimin Hikâyesi” adlı romanının nasıl çalındığını anlattı.

İhsan Yılmaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Zülfü Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikâyesi’ adlı romanı 2013 yılında yayımlanmıştı. Okuru çok sevdi ve satışı 500 bini geçti. Konusu, anlatımı ve kurgusuyla gerçekten iyi bir Livaneli romanıydı.

Romanın sayfalarında ilerledikçe Zülfü Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikâyesi’nin içinde bulmuş kendini Yaşar. Farklı bir yazar adı, farklı bir kapak ama cümleler Zülfü Livaneli’nin.

Bildiğin kopyala yapıştır yöntemiyle çalınmış ünlü yazarın romanı.

Her iki kitabı alıp tekrar karşılaştırdığında gördüklerine inanamamış. İki romanın giriş cümleleri birbirinin aynısıymış. Romandaki kahramanların isimleri değiştirilip birkaç cümle ve bölüm eklenerek yeni bir roman oluşturulmuş. Arka kapağa da bir-iki havalı tanıtım cümlesi yazılarak olmuş romanın adı ‘Kıyamet Çiçeği’.

“Her kadın erkeğinin kıyamet çiçeğidir” mottosu var kapağında bir de. O kadar da kişiselleştirme olsun.

Romanın yayıncısı Doğan Kitap’ın editörlerinden Tanıl Yaşar gittiği bir kitapçıda yeni yazarların kitaplarını karıştırırken oldukça tanıdık cümlelerle karşılaşmış.

Nursen Karayanız’ın bu yılın başlarında Kariyer Yayınları’ndan çıkmış romanı ‘Kıyamet Çiçeği’ymiş bu.

İnternette sorguladığınızda şöyle bir biyografi çıkıyor ortaya:

Ordulu genç bir yazar Nursen Karayanız.

Kitabın tanıtımı şu cümlelerle yapılmış: “Adın Sızlıyor Yüreğimde şiir kitabı ve ‘Tuana’dan Mina’ya Kabuksuz Yara’ adlı romanıyla tanınan genç yazar Karayanız, ‘Kıyamet Çiçeği’ ile kendini ispatladı. Ordulu yazarın bu yeni kitabı kapak tasarımından içerik editörlüğüne kadar tam bir profesyonel çalışma.”

Evet, içerik editörlüğü gerçekten tam bir profesyonel çalışma olmuş. Kitabın tanıtımı için bir klip bile çekilmiş.

Meğer bu ilk vukuatı da değilmiş genç yazarımızın. Önceki iki kitabı hakkında da bu tür iddialar ortaya atılmış.

Doğan Kitap yetkilileri hukuki süreci başlatmış durumdalar. Sonucu merakla bekliyorum.

Daha önce pek çok intihal olayına tanık oldum ama ilk defa böylesine şahit oluyorum.

'Çok satan bir romanı kendi ismimle yayımlayarak bir deney yaptım. Zülfü Livaneli adı mı çok satıyor yoksa okur iyi romanın izini mi sürüyor' gibi bir açıklamayla karşı karşıya kalır mıyız dersiniz?”