Dikkat spoiler! Hepsi ölecek...

Bu ölümlerin çok acıklı ve beklenmedik olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirtti.

Orsi, "Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı" şeklinde konuştu.

HBO, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada fantastik dizi Game of Thrones’un heyecanla beklenen final sezonun 6 bölüm halinde 2019 yılında yayınlanacağını duyurmuştu.