Banksy o eserle ilgili konuştu: İstediğimiz gibi olmadı

Orijinal adı Girl with Baloon (Kırmızı Balonlu Kız) olan ve öğütüldükten sonra Love is in the Bin (Aşk Çöpte) adını alan eser, Sotheby's müzayede evinde açık artırma sonlanır sonlanmaz kendini öğütmeye başlamış, tuvalin üçte ikisi çerçeve içine gizlenen düzenek tarafından öğütülmüştü.

Banksy dün YouTube'a yüklediği videoda sistemin müzayede salonundaki gizli bir kumanda tarafından nasıl çalıştırıldığını gösterdikten sonra eserin tamamını öğütmeyi hedeflediklerini, daha önceki denemelerinde sistemin sorunsuz çalıştığını ancak satış anında tuvalin tamamı öğütülemeden durduğunu belirtti.

Sotheby's Avrupa Modern Sanat Yöneticisi Alex Branczik de son söyleşisinde müzayede evinin eserin kendini parçalayacağından haberi olmadığını açıkladı.

Branczik, çerçeveye gizlenen düzeneği fark edememelerini ise Banksy'nin kendilerine "Çerçeve eserin ayrılmaz bir parçası" demesine bağladı.

The Art Newspaper'a konuşan Branczik "Banksy bize bunu söylediğinde aklımıza böyle bir şey gelmemişti. Eser dışardan bir konservatör tarafından da incelenmişti" ifadelerini kullandı.