CKM'de felsefe seminerleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nin yeni etkinlik sezonu konserlerden tiyatro oyunlarına, gösterilerden sergilere, seminerlerden konserlere dolu dolu bir programla başladı.

Türkiye’de Felsefe Dünyasında Ne Var?

Düzenlediği etkinliklerle sanat, bilim, akademi, felsefe dünyasının birçok ismini meraklılarıyla buluşturan CKM’de yeni sezonla birlikte felsefe seminerleri de başlıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle sezon boyu devam edecek “Türkiye’de Felsefe Dünyasında Ne Var?” adlı seminerin ekim ayı programının konuğu felsefeci, çevirmen, yazar Prof. Dr. Betül Çotuksöken.

İlki 13 Ekim Cumartesi saat 10:00’da başlayacak seminerde Çotuksöken felsefi düşünmenin ve felsefe bilgisinin Türkiye’deki serüvenini izleyicileriyle paylaşacak.

Felsefe’nin bir düşünme eğitimi olduğunu söyleyen Çotuksözen’in Cumhuriyet döneminde öne çıkan ve sürekli olarak yeniden yapılanan yükseköğretim ortamında felsefenin öğretim ve araştırma alanı olarak ne durumda olduğunu değerlendireceği ikinci gün semineri ise 20 Ekim Pazar saat 10:00’da başlıyor.

Okuma Atölyesi

CKM Ekim ayı takviminde Okuma Atölyesi etkinliği de var. Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki etkinlik, edebiyat kitaplarının önceden okunup, üzerinde sohbet edilebileceği bir kültür etkinliği olarak tasarlandı. 16 Ekim Salı saat 11:00’de gerçekleştirilecek etkinlikte yazar Han Kang’ın Vejetaryen kitabı irdelenecek.