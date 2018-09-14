Engelsiz Filmler Festivali’nde yarışacak filmler açıklandı

Festival dünyasının en özel organizasyonlarından bir tanesi olan Engelsiz Filmler Festivali‘nin bu sene altıncısı düzenleniyor. Festivalde bu sene ulusal ve uluslararası birçok festivalde yer alan 2017 yapımı 5 yerli sinema filmi “Engelsiz Yarışma” için yarışacak.

2017 yılının dikkat çeken yerli filmlerinden derlenen Engelsiz Yarışma’da bu yıl Pelin Esmer’in yönettiği ve Şair Leyla’nın istemeden de olsa çıktığı yolculuğu farklı ve gizemli bir hale getirme çabasını anlatan “İşe Yarar Bir Şey”, Emre Erdoğdu’nun iki kardeşin dramatik hayatını anlatan “Kar”, Tolga Karaçelik’in babalarının vasiyetiyle bir araya gelen 3 kardeşin babalarını ve birbirlerini tanıma süreci anlatan “Kelebekler”, Ümit Ünal’ın katil olduğunu hünerli elleriyle kimseye belli etmeyen Neslihan’ın hikayesini anlatan “Sofra Sırları” ve Tayfun Pirselimoğlu’nun bir kıyı kasabasında yaşanan gizemli olayları kıyametin habercisi olarak gören ahalinin yaşadıklarını anlatan “Yol Kenarı” filmleri festival jürisinin ve izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sinema engel tanımaz

İlk kez görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak seyirciyle buluşacak olan filmlerin gösterimi sonrasında söyleşiler de gerçekleşecek. Film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek söyleşilere işaret dili çevirmenleri eşlik edecek. Engelsiz yarışmanın bu yılki jürisinde sinema dünyasının önemli isimlerinden oyuncu Nursel Köse, yönetmen Ramin Matin ve sinema yazarı Murat Özer bulunuyor. Ankara merkezli festivalde, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ve Braille alfabesi ile de basılan pusulalarla seyirciler tarafından oylanarak belirlenen Seyirci Özel Ödülü, 20 Ekim Cumartesi akşamı Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Üç farklı şehir üç farklı deneyim

Festival bu sene, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12 – 14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı Salon), 17 – 21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’te gerçekleşecek. Engelsiz Filmler Festivali, her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak sinemaseverlere sunacak.