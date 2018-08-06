Hasankeyf'te 650 yıllık Artuklu Hamamı taşınıyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı’ndaki yeni yerine doğru yola çıktı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi’nin 12 Mayıs 2017’de yeni yerine başarıyla taşındığını anımsatarak, şimdi de 1200’lü yıllarda yapılan Artuklu Hamamı’nın taşındığını kaydetti.

Taşıma işleminin 6 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan Acu, “DSİ olarak Ilısu Barajında kısmi olarak su tutma işlemine başladık. Aynı zamanda tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz. Zeynel Bey’den sonra bugün de Artuklu Hamamı’nı taşıyoruz. Zeynel Bey bin 200 tondu, bu ise bin 500 ton. Kültürel mirasa verdiğimiz bu önem uluslararası öneme haizdir.” ifadelerini kullandı.