Oyuncak ve Deniz müzeleri yarın ücretsiz

İki müze saat 23.00'a kadar açık olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, '18 Mayıs Müzeler Günü' nedeniyle Tarihi Yat Limanı'nda bulunan Oyuncak Müzesi ile Deniz Biyolojisi Müzesi'ni ücretsiz yaptı. Antalyalılar, her iki müzeyi yarın ücret ödemeden ziyaret edebilecek. Ziyaret saati de 23.00'e kadar uzatıldı.

Antalya Oyuncak Müzesi, yaklaşık 3 bin antika oyuncağın sergilendiği masalsı bir dünya ile sadece çocuklar değil yetişkinlerinde ilgisini çekiyor müzede 1860'tan 1980'li yıllara kadar birçok yerli ve yabancı üretim oyuncaklar sergileniyor.

Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi de deniz yaşamına meraklı vatandaşları bekliyor. Antalya Körfezi ve Akdeniz'de yaşayan en nadide türlerin sergilendiği Deniz Biyolojisi Müzesi'nde 150'si kemikli, 19 tanesi nadide köpek balığı türü ve diğer türlerle beraber 500 deniz canlısı bulunuyor.