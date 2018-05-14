Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Şarampol Şenlikleri, sanatçı Mehmet Erdem'in konseriyle sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla düzenlediği 1'inci Şarampol Şenlikleri sona erdi. Gündüz saatlerinde çeşitli etkinliklere sahne olan şenlik alanı, akşam saatlerinde yerini konserlere bıraktı. Etkinliklerin son gününde sanatçı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu. Erdem'i dinlemek için Şarampol Caddesi'ni dolduran binlerce Antalyalı, ilerleyen saatlere kadar eğlendi.

Alanı dolduranları selamlamak için sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şenliklerin ilkinin bugün itibariyle sona erdiğini, ancak yıl boyu ve Ramazan ayı süresince çeşitli etkinliklerle Antalyalıları eğlenceye doyuracaklarını söyledi. Sahneden inen Başkan Türel'e vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğu dikkati çekti. Başkan Türel, kendisiyle özçekim isteklerini geri çevirmedi.

ERDEM'DEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL PARÇA

Sanatçı Erdem, gecenin anısına kalabalıktan cep telefonlarının flaşlarını açıp şarkılarına eşlik etmelerini istedi. Aynı anda binlerce vatandaş tarafından açılan flaş ışıkları görsel şölen oluşturdu. Sevilen birçok eserini seslendiren Erdem, Anneler Gününe özel bir şarkı söyledi. Tüm annelerin bu özel gününü kutladığını belirten Erdem, yaşamını yitiren anneler içinse 'Doymadım doyamadım sevmelere seni ben' sözleriyle bilinen 'Yalnızca Sitem' parçasını seslendirdi.

3 gün süren 1'inci Şarampol Şenlikleri konserin ardından sona erdi.