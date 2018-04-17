Usta şair yaşamını yitirdi

Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının söz yazarı olan usta şair Cemal Safi’nin, bir haftadır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Safi’nin yoğun bakıma kaldırıldığını, yoğun bakıma kaldırılan Safi'nin yaşamını yitirdiği eşi tarafından doğrulandı.

CEMAL SAFİ KİMDİR?

1938 yılında Samsun’da dünyaya gelen usta şair Cemal Safi, 1993 yılına kadaɾ yazdığı şiiɾleɾi Vuɾgun adlı ilk kitabında yayınladı. İkinci şiir kitabı ise Sende Kalmış ismi ile yayınlandı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi çok sayıda sanatçı ve besteci tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Eserleri ise Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi çok sayıda usta yorumcu tarafından okundu. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen Safi, Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile, TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle lâyık görüldü.