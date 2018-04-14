Börü beyaz perdeye geliyor

BÖRÜ dizisi sinema perdesinde sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Birer saatlik bölümlerle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan BÖRÜ, yarım kalan finalini sinemada yapmaya hazırlanıyor. 6 bölümlük serinin sonunda 15 Temmuz akşamının ilk dakikalarını ele alan dizi, sinema filminde yaşananların gerçek karakterlere uyarlayarak ele alacak. Peki, yapımcıların verdiği bilgilere göre BÖRÜ dizisi ne zaman sinemaya gelecek? İşte, detaylı dizi hakkında detaylı bilgiler

BÖRÜ dizisi, 6 bölümlük televizyon serisinin finalini geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdi. Kısa bölümler ve sinema kalitesinde çekimleriyle geniş kitlelerin ilgisini çeken BÖRÜ dizisi, yarım kalan hikayesini sinemada tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, dizinin yapımcıları tarafından verilen bilgilere göre BÖRÜ dizisi sinema filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, on binlerce takipçisinin merakla beklediği sinema filmi hakkında bazı bilgiler

BÖRÜ SİNEMA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yayınlanan son bölümde 'Her Güzel Şeyin Sonu' adıyla televizyon serisini sonlandıran BÖRÜ, dizide olduğu gibi sinema filminde de gerçek olaylar ve kahramanlardan ilham alacak. Alper Çağlar, Cem Özüduru, Emre Sirel, Can Emre'nin yazarlığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sinema filmi, 2018 Kasım-Aralık ayına yetiştirilmeye çalışılacak.

TÜRK TARİHİNDEN YENİ BİR YAPIM AÇIKLAMASI

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerin sordukları sorulara cevap veren BÖRÜ ekibi, bir izleyicinin sorduğu, 'Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir projeniz olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Yapım ekibi yöneltilen soruya 'Olacak az kaldı açıklıyoruz bir haftaya' cevabını verdi.