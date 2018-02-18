Maçka Parkı'nda tünel inşaatı protestosu: 'Dur demezsek...'

Vatandaşlar parkta ilk olarak projeyle ilgili grup üyelerini bilgilendiren bir panel düzenledi. Ardından parkın inşaatın bulunduğu kapısına giden vatandaşlar burada parkın öncesi ve sonrasının fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Çağdaş Öztürk “Maçka Parkını kullanan herkese sesleniyoruz; parkların altına kara yolu tüneli yapılamaz. Yapıldığı takdirde parktan ne kadar az alan gittiği söylense de yukarı çıkacak egzoz dumanları parkın temiz havasını öldürecektir, park işlevini yitirecektir. İBB bütün park ve yeşil alanların altını kara yolu tüneli veya zemin altı otoparkı inşaatı adı altında betonlaştırma kararı aldı. Yeşil alanların, parkların altları oyulup betonlaştırıldıkça yağmur suları toprakla buluşamayacaktır. Bu olmayınca yağan en hafif yağmur da bile geçtiğimiz sene gördüğümüz afet manzaraları bu şehrin normali olacaktır. Bunlara hazırlıklı olalım. İstanbul genelinde 30’dan fazla kara yolu tünel projesi İBB Meclisi’nden geçmiş durumda. Eğer dur demezsek, İstanbul’un altı delik deşik edilecek” dedi.