Maltepe’de tiyatro zamanı

Maltepe Belediyesi tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü kapsamında, ücretsiz “Tiyatro Günleri” gerçekleştirilecek.

Dünya Tiyatrolar günü Maltepe’de, tam 6 gün sürecek “Tiyatro Günleri” ile kutlanacak. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterimi yapılacak oyunlarla, birbirinden iddialı yapımlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Maltepe Tiyatro Günleri, sevilen oyuncular Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur’un sahne aldığı “Leenane’in Güzellik Kraliçesi” isimli oyunla başlayacak. Tiyatro ve sinema oyuncusu Güner Sümer’in yazdığı, Prinkipo Akademi Sanat’ın “Hüzzam” isimli unutulmaz oyununda ise Ayşenur Özturanlı sahne alacak.

Atölye Sanat Emin Olcay Hayat Olcay Tiyatrosu “Düdüklüde Kıymalı Bamya”, Mam’art Tiyatro “Kızgın Damdaki Kedi” isimli oyunların gösterimlerini yapacak. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Tiyatro Adam oyuncuları Kadir Çermik, Selen Öztürk, Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu, “İntiharın Genel Provası” isimli oyunla sahne alacak. Tiyatro günleri, Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Memurin Faslı” isimli oyunuyla sona erecek.

6 GÜNDE 6 OYUN

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek oyunların isimleri, sahne alacak tiyatro toplulukları ve tarihleri şöyle:

23 Mart Cuma

Leenane’nin Güzellik Kraliçesi- Hasan Özkaya Yapım

24 Mart Cumartesi

Hüzzam- Prinkipo Akademi-Sanat

25 Mart Pazar

Düdüklüde Kıymalı-Atölye Sanat Emin Olcay Hayat Olcay Tiyatrosu

26 Mart Pazartesi

Kızgın Damdaki Kedi-Mam’art Tiyatro

27 Mart Salı

İntiharın Genel Provası-Tiyatro Adam

28 Mart Çarşamba

Memurin Faslı- Maltepe Belediye Tiyatrosu