Ruhları genç konuklar yaşlılar haftasını kutladı

Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen buluşmada şarkılar söyleyen konuklar, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ile de sohbet edip, isteklerini ilettiler.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında bir buluşma düzenledi. İlçede yeni açılan Le’mona Cafe’nin de desteğiyle kahvaltıda buluşan Beylikdüzü Huzurevi sakinleri, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Bağbekleyen ve belediye yetkilileriyle sohbet etti. Bol kahkahalı, keyifle geçen sohbetler eşliğinde yapılan kahvaltıda, ruhu genç konuklar şarkılar da söyledi.

“Her Zaman Başımızın Üstünde Yeriniz Var”

Huzurevi sakinlerinin bu tip değişikliklerden gayet memnun olduğunu dile getirenBeylikdüzü Huzurevi Müdür Yardımcısı Muharrem Gülfidan “Sizlerin desteğiyle her zaman böyle buluşmalar istiyoruz. Yaşlılarımız daha motive olarak, keyif alıyorlar.” diye konuştu. Başkan Yardımcısı Hoşgöz ve Meclis Üyesi Bağbekleyen de, “Sizlerle birlikteyken daha da mutluyuz.” diyerek, “Değerli büyüklerimiz olan sizlerin her zaman başımızın üstünde yeri var.” dedi.