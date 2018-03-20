Şehit aileleri ve gaziler Beylikdüzü'nde buluştu

Programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu temsilen Başkan Vekili Ömer Şatır da katıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Beylikdüzü Kaymakamlığı tarafından Cemil Hoca Restaurant’ta yemek organize edildi. Düzenlenen yemeğe katılım göstererek onurlandıran tüm şehit ailelerine ve gazilere teşekkür eden Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, “Sizler, evlatlarınızı bu vatan, bu bayrak uğruna şehit verdiniz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Gazilerimize de fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

18 Mart, Tarihimize Altın Harflerle Geçen Bir Zaferdir

Yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin Türk ve dünya tarihindeki en önemli zaferlerden biri olduğunu söyleyen Kaymakam Mehmet Okur, “103 yıl önce, Osmanlı’nın zayıflığını fırsat bilen emperyalist güçler, Türk’ü tarihten silmek için büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı milletimizin fedakarlığı, Mehmetçiğimizin kahramanlığı ve büyük önder Mustafa Kemal’in askeri dehası neticesinde püskürtüldü ve tarihimize altın harfler ile geçen bir zafer kazanıldı. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde esir olmamıştır ve olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

Şehit Ailelerine Hediye Takdim Edildi

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı İbrahim Erdöl tarafından şehitler için okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam eden yemeğin sonunda, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve protokol üyeleri, şehit ailelerine hediye takdiminde bulundu.