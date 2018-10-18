İstanbul'un göbeğinde Lamborghini yolda kaldı, işçiler itti

İstanbul'da işçiler arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi. Bu fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent semtindeki Büyükdere Caddesi'nde bugün çekilen bir fotoğraf büyük ilgi gördü

Yolda kalan milyonluk bir Lamborghini'yi iten işçilerin görüntülerini Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz Twitter hesabından paylaştı.

HERKES TELEFONLARINA SARILDI

İşçiler muhtemelen arıza yapan aracı yol kenarına doğru itmeye çalışırken, çevredekiler telefonlarına sarıldı. Aracın hemen arkasında bulunan başka bir otomobilden çıkan kol, bu ilginç anı ölümsüzleştirdi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, onlarca beğeni ve retweet aldı.