‘Suya her ay zam geliyor’

İstanbul’da su fiyatlarına 2015 yılından beri her ay enflasyon oranında otomatik olarak yapılan zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda tartışma yarattı.

Hazal Ocak/ CUMHURİYET- CHP’li Meclis üyelerinin suya zam yapıldığına ilişkin gündeme getirdiği bir soru önergesi üzerine konuşan AKP Grup Sözcüsü Ömer Şahan “ Zam demek bir artıştır. Fiyatların TEFE- TÜFE oranında güncellenmesi başka bir şey, fiyatlarının artırılması başka bir şeydir” dedi.

İBB Meclisi’nin ekim ayı oturumlarının ilkinde CHP’li meclis üyesi Mehmet Berke Merter, İstanbul ’da artan su fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi. Bunun üzerine dünkü oturumda söz alan Şahan, “ İstanbul ’daki su fiyatlarının çok uygun olduğu ve herhangi bir zam yapılmadığı görülecektir” diye konuştu. Bunun üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise suya yapılan zam meselesinin Şahan’ın dile getirdiği gibi olmadığını belirterek her ay düzenli olarak enflasyon oranındaki zammın faturalara yansıtıldığını söyledi. Tekrar söz alan Ömer Şahan, “ Zam demek bir artıştır. Fiyatların TEFE- TÜFE oranında güncellenmesi başka bir şey, fiyatlarının artırılması başka bir şeydir. 2015 ile 2018 Ağustos dönemi arasında TÜFE’deki enflasyon oranı yüzde 39.3. Bizim İSKİ fiyat güncellememiz yüzde 22.5” dedi.