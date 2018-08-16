Beylikdüzü'nde çocuk istismarına karşı eğitim seferberliği

Beylikdüzü Belediyesi, toplumun en büyük problemlerinden biri olan çocuk istismarına karşı bilinçlendirme çalışmalarına “Önce Biz Öğrenelim” eğitimleri ile devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde yapılan eğitim programı kapsamında, Engelsiz Hayat Akademisi Kurucusu Adem Kuyumcu tarafından belediye çalışanlarına verilen eğitimde, çocuk istismarına yönelik tüm detaylar konuşuldu.

Aralık ayına kadar sürecek eğitimlerde, personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe genelinde aileler, Muhtarlar, Site Yöneticileri, Taksi ve Minibüs şoförleri, STK’lar ve çocuklarla temas eden tüm işletmelere eğitim verilerek farkındalığı arttırıcı bilgi broşürleri dağıtılacak.

Çocuk dostu kent vizyonuyla hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, öncelikle belediye çalışanlarına çocukların istismar, akran zorbalığı, kaçırılma ve kaybolmalarını önlemek için eğitimler verilmeye başlandı.

Aralık ayına kadar sürecek eğitimler çerçevesinde, personel eğitiminden sonra; muhtarlar, site yöneticileri ve görevlileri, aileler, gönüllüler, taksi ve minibüs şoförleri, pastane ve benzeri mekân işletmelerinde çalışanlar ile çocuklarla temas eden tüm işletmelere ve özel şirket çalışanlarına Çocuk Koruma Programı kapsamında konuyla ilgili eğitimler verilecek. Eğitimler kapsamında, çocuklarla okulda, parklarda, spor alanlarında ve sosyal mekânlarda kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda çalışmalar yapılarak ilçe genelinde, çocuk istismarı konusunda farkındalığı arttırıcı bilgi broşürleri dağıtılacak.

Tehlikeleri Önceden Fark Edip Önlemeye Çalışmalıyız



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde, çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için başlanan eğitimlerde, belediye personeline çocukları istismardan korumak için neler yapılması gerektiğine dair bilgiler aktaran; Engelliler, Yaşlılar ve Çocukların hakları ve hayata eşit katılımları alanında eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veren Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu Adem Kuyumcu; “18 yaşın altında olan herkes çocuktur ve korunmaya ihtiyacı vardır. Bütün çocuklar, bizim çocuklarımız... Bütün çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Çocuk istismarı, çocuk kaçırma, çocuk işçiliği gibi çocuklara yönelik tehlikeleri önceden fark edip önlemeye çalışmalıyız. Bu bağlamda erken uyarı alanı önemli… Yani bu alanda çalışan insanların, kamu görevlilerinin veya sahada çalışan herkesin doğru olarak eğitilmesi ve uyarı mekanizmalarının hazır olması gerekir.” açıklamasında bulundu.