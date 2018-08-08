Hiroşima'da ölenler Beylikdüzü'nde anıldı

Törende, Hiroşima’ya atılan atom bombasının etkisiyle yakalandığı çaresiz bir hastalık sonucu 12 yaşında ölen Sadako Sasaki ve Hiroşima ile Nagazaki’de ölen 300 bin kişi anıldı.

6 Ağustos 1945 yılında Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve hiçbir şekilde yaralanmamasına rağmen, bombanın etkisi ile 12 yaşında çaresiz bir hastalık sonucu ölen Sadako Sasaki, Beylikdüzü’nde anıldı. Barışın önemine dikkat çekmek ve Dünya çocuklarına daha aydınlık bir dünya bırakmak için Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Beylikdüzü Şubesi tarafından düzenlenen Sadako Sasaki Anma Programı’nda Yaşam Vadisi Japon Bahçesi, bu yıl da çocukların yaptığı rengarenk turna kuşları ile bezendi.

Sadako Sasaki’nin tamamlayamadığı turna kuşlarını katlayan çocuklar dünyaya barış mesajı verdiler. Törene, Beylikdüzü Belediyesi Protokolü ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği temsilcileri katıldı.



İmamoğlu: “Barışın Teminatı Olabilmek İçin Güçlü Bir Ülke Olmalıyız”

Şair, Yazar ve Gazeteci Sunay Akın’ın Hiroşima ve Sadako Sasaki’yi anlattığı video gösteriminin ardından konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında barışın Dünya ve insanlık için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak “Dünyadaki dış politika felsefesinin temelini, Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış, Dünya'da barış’ sözü oluşturmalıdır.” dedi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen ÇYDD Beylikdüzü yönetimine, kendilerini böylesi anlamlı bir etkinlikte buluşturdukları için teşekkür eden Başkan Ekrem İmamoğlu, sözlerini, “Bugün, İstanbul'un en güzel parklarından birinde, Japon Bahçesi'nde, Dünya'nın ta öbür ucunda yaşanan bir trajedide, Hiroşima'nın bombalanmasında, Japonya'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir çocuğun yerine kendimizi koyarak vicdanı ve barışı hep beraber dileyeceğiz ve isteyeceğiz. Dünya'da güçlü bir ülke olmak lazım; ama savaşmak için değil, barışın teminatı olabilmek için. Umut ediyorum ki ülkemiz, çocukları ve gençleriyle gelecekte de Atatürk'ün söylediği gibi ‘Yurtta barış, Dünya'da barış’ felsefesiyle Dünya'daki barışın teminatı olmayı başaracaktır. Bu anma töreninde yakalanması gereken felsefe budur. Vicdanlı, ahlaklı, Dünya insanı yetiştiren bir ülke olmak ve savaştan uzak, barıştan yana olmak dileğiyle...” diyerek noktaladı.

Şarkılar, Dostluk ve Barış İçin Söylendi



Anma töreninde söz alan ÇYDD Beylikdüzü Şube Başkanı Sebahattin Çılbır ise dernek olarak dünyada savaşların olmaması için ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bilinci geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beylikdüzü Şubesi’nde geçtiğimiz günlerde açılan Origami Atölyesi’ne katılan çocuklar’ın Sadako Sasaki’nin anısına 1000 turna kuşunu hazırlayarak Japon bahçesinde sergilediği etkinlikte, Bahar Küçük ve arkadaşlarınca seslendirilen ‘Kız Çocuğu’ şarkısından sonra öğrenciler, barış temalı şiirler okudular. Anma töreni, lise öğrencisi Eren Can Doğaner’in bağlamasıyla çalıp söylediği Dostluk Türküsü ile sona erdi.