Beylikdüzü'nde trafolar yenileniyor

BEDAŞ ile ortak yapılan çalışmada eski trafolar kaldırılıyor ve daha küçük, daha modern ve daha güvenli trafolar kuruluyor. Bu düzenlemenin ilk örneği ise Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Sezen Aksu Parkı’nda hayata geçti.

İlçenin çehresini güzelleştirmek adına trafoları bir tuval gibi boyayan Beylikdüzü Belediyesi bu kez güvenlik ve daha fazla yaşam alanı kazanmak adına ilçedeki kritik noktalarda bulunan trafoları yenileniyor. BEDAŞ ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında ilk örnek Cumhuriyet Mahallesi Sezen Aksu Parkı’ndaki trafo binası oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan ve özellikle kapladığı alan açısından sorun teşkil eden trafo; park dışındaki güvenli bir alana taşındı. Bitişik olduğu süs havuzu ile birlikte yıkılan eski trafodan kalan alan ise park içi peyzaj ve düzenlemeleri yapılarak park alanına dahil edildi. Böylece vatandaşın ve özellikle çocukların gün içerisinde yoğun vakit geçirdiği parkta güvenlik sağlanarak, kullanım alanı daha da genişletildi.

Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi ve BEDAŞ’ın çalışması sonucu ilçenin enerji alt yapısı yenilenerek güçlendirilmesi için yapılan yatırım çalışmaları devam ediyor. Yapılan keşif çalışmaları sonucu gerek görülen tüm bina tipi trafolar; yeni, modern ve güvenli olan yeni tip trafolar ile yenilenecek.