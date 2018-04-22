Beylikdüzü'nde 23 Nisan şenliği başladı

TBMM 24. Dönem Milletvekili Umut Oran ile birlikte kutlama programına katılan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü, 7’den 77’ye bütün milli duygularını, yürekten, coşkuyla ve tüm doğallığı ile yaşıyor.” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan için dopdolu bir program hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi, 7’den 70’e tüm çocukları Yaşam Vadisi’nde buluşturdu. Yaşam Vadisi’nde yapılan etkinliklerde bağlama, gitar, keman konserleri dinlendi; bale ve modern dans gösterileri izlendi; masmavi gökyüzünün altında yemyeşil çimenlerin üzerinde çocuklar aileleriyle birlikte çok eğlendi. Etkinliklere katılan çocukların şen kahkahaları, Yaşam Vadisi’ne ve Beylikdüzü’ne güzellik, neşe ve sevinç kattı.



Etkinlikler Renkli, Çocuklar Şendi



Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da Beylikdüzü’nde birçok farklı etkinlikle kutlanıyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadisi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programı çerçevesinde, öğlen saatlerinde Yaşam Vadisi’nde başlayan müzik dinletileri, dans gösterileri ve atölye çalışmaları büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Düzenlenen birbirinden renkli aktivitelerle 23 Nisan, Beylikdüzü’nde şenliğe dönüştü.



Yaşam Vadisi’nde yapılan kutlama programının ilk gününde, Kültür Sanat Okulları’nda öğrenim gören öğrenciler tarafından oluşturulan müzik ve halk oyunları grupları, sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi. Etkinliğe katılarak Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden eğlenceli aktivitelerde dans eden; satranç oynayan; yüzlerini boyatan; atölyelere katılan çocuklar, akşam saatlerine kadar gönüllerince eğlenerek çocuk bayramının tadını çıkarttı.

3 Gün Şenlik Var

Beylikdüzü Belediyesi, düzenlediği 23 Nisan etkinlikleriyle çocuklara ve ailelerine birçok eğlence seçeneği sunuyor. 3 gün sürecek 23 Nisan Şenliği’nde, çocuklarıyla ve yeşille iç içe, harika bir gün geçirmek isteyen anne babaları ve çocukları birbirinden renkli dans gösterileri, müzik dinletileri ve atölyeler bekliyor.