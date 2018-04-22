22 Nisan 2018 13:15

Büyükçekmece'de kimyasal atık paniği

Büyükçekmece'de kimyasal atık paniği
Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü.
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Murat SOLAK-TANER YENER - DHA/ Gece saatlerinde havza civarında inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı.

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