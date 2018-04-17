Milyarlık arazide ok atacaklar

Emlak Konut GYO’nun iki yıl önce 1.8 milyar liraya satın aldığı ve üzerinde Bizim Mahalle adlı projeyi geliştirdiği Halkalı’daki 960 bin metrekarelik arazinin bir bölümü Okçular Vakfı’na tahsis edildi.

SÖZCÜ - İSMAİL ŞAHİN - Marmara Üniversitesi, 2016 yılında Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri'ni TOKİ'ye devretti, karşılığında da Maltepe’deki Kenan Evren Kışlası arazisini aldı. TOKİ, aynı yıl üç kampüsün arazisini 2 milyar 277 milyon lira bedelle iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na sattı.

Şirket, 1 milyar 822 milyon liraya satın aldığı Halkalı’daki toplam 959 bin 388 metrekare büyüklüğündeki arazide 6 etapta inşa edilecek “Bizim Mahalle” adlı bir proje geliştirdi. Emlak Konut GYO tarafından Ağustos 2017'de tanıtımı yapılan ve 7 bin konutun hayata geçirileceği projede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, arazinin 18 bin metrekaresi Okçular Vakfı'na tahsis edildi. Arazi üzerinde inşa edilecek Ata Sporları Merkezi'nde okçuluk, binicilik, cirit, güreş ve mangala gibi geleneksel sporlar icra edilecek.

BİLAL ERDOĞAN VAKIFTA YÖNETİCİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu ile birlikte son yıllarda yurt genelinde çok sayıda etkinliğe imza atan Okçular Vakfı, milletlere mâl olmuş geleneksel oyunların yeniden canlanması ve yaygınlaşması için uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyor.

2016 yılında bu yana Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ni düzenleyen her iki kuruluş, gelecek yıllarda organizasyonu Halkalı'da inşa edilecek Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Türkiye, Kırgızistan, Hindistan, Rusya ve İran başta olmak üzere şu an 7 ülkeden farklı geleneksel spor dallarını temsil eden 18 federasyon bulunduran Dünya Etnospor Konfederasyonu'nın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor. Erdoğan aynı zamanda Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi