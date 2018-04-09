'NBŞ ile hastalıklar artacak'

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi pek çok sorunu bir arada getirecek.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin arkasında ilaç sektörünün olduğunu, nişasta bazlı şekerin (NBŞ) önünün açılması ile hastalıkların artacağını söyledi.

Edirne’de derneğin olağan genel kurulunda konuşan Koçal, şunları kaydetti: “Şeker fabrikaları tüketicinin sorunu mu? Evet, tam da bir tüketici sorunu. Şeker pancarını üretenler, çalışanlar, ara hizmetçiler tüketicidir ve sonuçta o şeker bizim önümüze geliyor ve biz tüketiyoruz. Burada toplumun malı, yani kamunun olan bir milli değerin sermayeye yok pahasına satılması söz konusu. Özelleştirmenin Özal döneminden bu yana halkın menfaatine olduğu bir şeye rastlamadık. Ama şeker fabrikaları çok daha farklı.”

Hastalıklar artacak

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle NBŞ’nin önünün açılacağına dikkat çeken Koçal, “Amerika ve Avrupa ülkelerinde doğal yolla üretilen şekerin kotasının yükseltildiğini görüyoruz. Ama aynı AB ve Amerika, Türkiye’ye diyor ki, ‘doğal yolla üretilen şeker üretimini azaltacaksın, NBŞ kullanımını çoğaltacaksın.’ NBŞ, içerisinde her türlü kanserojen madde taşıyan, hastalıkları da beraberinde getiren bir ürün.”