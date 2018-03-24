Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Geçen hafta 4. kez devreden Sayısal Loto büyük ikramiyesi kurallar gereği 5 bilen kişiler arasında paylaştırılmıştı. İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve bu haftanın şanslı rakamları ile kazananları belirlendi. Geçen haftaki çekilişte çok fazla rastlanmayan bir durum olmuştu. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen 4. kez çıkmamıştı. Oyun kuralları gereği devreden büyük ikramiye geçen hafta 5 bilen 183 kişi arasında paylaştırılmıştı ve kişi başı 51 bin 193'er lira ikramiye düşmüştü.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 24 MART 2018: 4 - 6 - 36 - 37 - 39 - 43