18 Mart 2018 14:24

TSK şehit sayısını açıkladı

TSK şehit sayısını açıkladı
Genelkuray Başkanlığı, Afrin harekatında bugüne kadar 46 şehit verildiğini, 225 yaralı olduğunu açıkladı.
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Afrin'de kontrol sağlandı: İşte ilk görüntüler

Afrin'de kontrol sağlandı: İşte ilk görüntüler

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