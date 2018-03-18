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18 Mart 2018 14:24
TSK şehit sayısını açıkladı
Genelkuray Başkanlığı, Afrin harekatında bugüne kadar 46 şehit verildiğini, 225 yaralı olduğunu açıkladı.
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Afrin'de kontrol sağlandı: İşte ilk görüntüler
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