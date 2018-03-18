DHA: ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

DHA- ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı.

ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

ÖSO Afrin'e girişini böyle kutladı

KONTROL SAĞLANDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı.

Kontolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor.